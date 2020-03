I Need You: Fiat 500 verlost

Mit großer Verlosung ins Jahr gestartet

Wieder einmal veranstaltete I Need You auf der Opti und Brille&Co ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gab es ein Jahr Fahrspaß mit einem Fiat 500 inklusive Versicherung. Zur Teilnahme am Gewinnspiel musste man seine 3 Lieblingsmodelle auf die Gewinnkarte schreiben und etwas Glück haben. Dieses Glück hatte Eva Wahler, die auch mit Ihrem Lieblingsmodell Hangover Life goldrichtig lag.

Die Hangover Lesebrillen Kollektion wurde erst kürzlich in der Kategorie „Excellent Product Design“ – Lifestyle und Fashion als German Design Winner 2020 ausgezeichnet.

Frau Wahler und ihr Team reisten zur Gewinnübergabe extra nach Hamburg an und freute sich riesig.

I Need You wünscht dem gesamten Sehlöwe-Team allzeit Gute Fahrt und viel Spaß! Für alle die diesmal nicht gewonnen haben, gibt es auch eine gute Nachricht, denn schon auf der nächsten Messe soll es wieder ein tolles Gewinnspiel geben.