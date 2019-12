I Need You: German Design Award erhalten

Modellreihe Hangover gewinnt in der Kategorie Lifestyle und Fashion

Die Hangover Lesebrillenkollektion ist der Gewinner in der Kategorie „Exellent Product Design“ – Lifestyle und Fashion. Besonders ist, dass eine Fertiglesebrille ausgezeichnet wurde.

Dabei waren nicht nur die extra langen Bügel für die Jury wichtig. Die zurückhaltende Lesebrille wirkt schlicht, ist aber dennoch in zahlreichen Farben und Kombinationen erhältlich. Außerdem ist sie praktisch und bequem zugleich. Mit Federscharnieren und eben den extralangen Bügeln kann die Brille bei Nichtbenutzung um den Hals getragen werden, so dass man sie weniger leicht verlegt und immer zur Hand hat. Alle Lesebrillen der Hangover Line sind in den Lesestärken von +1,00 bis +3,00 Dioptrien erhältlich und werden inklusive eines weichen, farblich abgestimmten Etuis geliefert.

Neele Schierholz, Managing Director, ist sich sicher „Wir werden alle, besonders unsere Kunden, von diesem tollen Preis profitieren“ und gibt bereits einen kurzen Ausblick auf die Opti 2020 in München, auf die sie sich schon sehr freut. I Need You wird wie jedes Jahr mit einem großen Stand und einer besonderen Hangover Präsentation vertreten sein.