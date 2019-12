IGA Optic: Ausgezeichnete Nachwuchsarbeit

Gleich drei Azubis mit Förderpreis geehrt

Der Marketing- und Vertriebsverbund IGA Optic hat es sich zur Aufgabe gemacht, für seine mehr als 500 angeschlossenen Augenoptik-Fachbetriebe bei der Ausbildung des eigenen Nachwuchses zusätzliche Impulse zu setzen. Dazu gehört auch der IGA Optic-Förderpreis für Auszubildende, die in ihrer Ausbildung durch besondere Leistungen oder sehr gute Ergebnisse bei der Gesellenprüfung überzeugt haben. IGA Optic-Geschäftsführer Carsten Schünemann freut es deshalb besonders, dass 2019 gleich drei Auszubildende mit dem Förderpreis ausgezeichnet werden konnten.

Den jeweils mit 250 Euro dotierten Preis überreichte Carsten Schünemann auf den Herbstforen in Stuttgart und Düsseldorf an Regina Winkler, Kerstin Lüttringhaus und Felix Rädel.

Regina Winkler erhielt bei der Verleihung des Gesellenbriefes für ihre besonderen Leistungen eine Auszeichnung der Stadt München. Felix Rädel ging als Innungssieger bei der Gesellenprüfung hervor. Gleiches gilt auch für Kerstin Lüttringhaus, die darüber hinaus Kammersiegerin, 2. Landessiegerin und 11. Bundessiegerin wurde. Hochmotivierte Mitarbeiter kommen nicht von ungefähr, weiß Carsten Schünemann. Die Bemühungen der Mitgliedsbetriebe in diesem Bereich sind in seinen Augen vor allem auch eine gute Investition in die Zukunft des Betriebes.