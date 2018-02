IGA Optic: Carsten Schünemann feiert 20-jähriges Betriebsjubiläum

Glückwünsche auf Vorstandssitzung

Vorstandsmitglied Klaus Hogrebe gratulierte dem IGA Opic-Geschäftsführer Carsten Schünemann zum 20-jährigen Betriebsjubiläum.

Als der gebürtige Bielefelder 1997 zur IGA Optic kam, hatte er zuvor eine Augenoptik-Ausbildung und ein Studium in Betriebswirtschaft absolviert. „Diese Kombination war und ist ein großer Vorteil für meine Arbeit“, sagt Carsten Schünemann rückblickend. Er startete als Key-Account-Manager, wurde kurze Zeit später Leiter der Warenabteilung, dann Vertriebsleiter und rückte 2001 zum stellvertretenden Geschäftsführer auf. 2006 übernahm er dann als geschäftsführender Vorstand die Führung des Unternehmens. Gutes bewahren und Neues entwickeln – das war und ist für Carsten Schünemann das Credo seiner Arbeit.

Schünemann ist mit der Entwicklung von IGA Optic in seinem Jubiläumsjahr sehr zufrieden. 2017 kamen mehr als 30 Betriebsstätten hinzu und in allen als Profitcenter geführten Abteilungen konnten sowohl Umsatz als auch Ertrag gesteigert werden. Aktuell gehören dem Verbund 280 Mitglieder mit knapp 500 Betriebsstätten an. Dabei steht für Carsten Schünemann ein gesundes, stabiles Wachstum im Vordergrund seiner Arbeit.

Auch wenn es mittelständische Betriebe im immer intensiver werdenden Wettbewerb schwer haben, sieht Carsten Schünemann die Mitglieder der IGA Optic mit Blick auf die wirtschaftliche Zukunft sehr gut aufgestellt. Das liegt für den Geschäftsführer zum einen an der Umsatzgröße der einzelnen Betriebsstätten von über 500.000 Euro. Zum anderen sieht Carsten Schünemann das große Plus der inhabergeführten Geschäfte in der herzlichen, persönlichen Beratung und in der überdurchschnittlichen optometrischen Kompetenz. Dass der Großteil der Mitglieder auch nicht zu den preisaggressiven Anbietern zählt, sieht Carsten Schünemann auch mit Blick auf die Entwicklung der Branche als großen Vorteil für die IGA Optic-Mitglieder an.