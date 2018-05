IGA Optic: Ein Unternehmertag der Rekorde

500 Betriebsstätten, mehr als 200 Besucher in Berlin, 120.000 € Rückvergütung an Mitglieder ausgeschüttet

Der Unternehmertag des Marketing- und Vertriebsverbunds IGA Optic in Berlin war eine Veranstaltung der Rekorde. Geschäftsführer Carsten Schünemann und das IGA-Team konnten mehr als 200 Besucher und erstmals mehr als 80 Mitglieder in der Hauptstadt begrüßen. Und Carsten Schünemann konnte in Berlin vermelden, dass aufgrund zahlreicher neuer Mitgliederzugänge die Marke von 500 Betriebsstätten geknackt werden konnte.

„Unser nächstes Ziel ist es nun, erstmals in der Geschichte unseres Unternehmens die Zahl von 300 Mitgliedern zu erreichen. Da stehen wir kurz davor“, freute sich der Geschäftsführer über die gelungene Veranstaltung auf Rekordniveau.

Der Vorstand des Marketing- und Vertriebsverbundes konnte in Berlin auch wieder beeindruckende Geschäftszahlen für 2017 präsentieren mit einem Bilanzgewinn von knapp 100.000 €. Besonders positiv für die Mitglieder: 120.000 € konnten erneut über die Warenrückvergütung an die Mitglieder ausgeschüttet werden. Und das, obwohl IGA Optic eine beträchtliche Summe in den Umbau der im Eigentum befindlichen Firmenzentrale in Datteln investiert hat.

Als zukunftsweisend bezeichnet Carsten Schünemann auch die Personalentscheidungen auf der Generalversammlung. Die wählte einstimmig zwei zusätzliche Mitglieder in den Aufsichtsrat: Christian Tannek und Dirk Vorpahl. „Damit haben wir im Aufsichtsrat einen Verjüngungsprozess eingeleitet, mit diesem Generationenwechsel stellen wir die Kontinuität in der Arbeit des Gremiums sicher. Ein Prozess übrigens, den wir im kommenden Jahr auch im Vorstand einleiten werden“, so der Geschäftsführer. In Berlin wurden darüber hinaus Ralph Hurlin als Aufsichtsrat und Volker Dieterich als ehrenamtlicher Vorstand einstimmig im Amt bestätigt.

Sehr gute Noten von den Mitgliedern bekam in Berlin auch die Auswahl der Referenten, insbesondere die beiden Top-Redner Kishor Sridhar sowie Philipp Riederle.