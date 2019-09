IGA Optic: Kooperation mit Genossenschaftsverband

Bildschirmarbeitsplatzbrillen per Berechtigungsschein vom Arbeitgeber

IGA Optic hat gemeinsam mit dem deutschen Genossenschaftsverband eine neue Kooperation für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (BAP) ins Leben gerufen.

Im kommenden Jahr wird die Zahl der Arbeitnehmer, die regelmäßig am PC arbeiten, auf 37,5 Mio. geschätzt. Dem Genossenschaftsverband sind bundesweit 2.600 Unternehmen mit acht Mio. Mitgliedern angeschlossen.

So funktioniert die Zusammenarbeit:

Die interessierte Genossenschaft nimmt Kontakt mit IGA Optic auf und erhält neben dem Link zur eigens eingerichteten Seite www.sehen-und-arbeiten.de einen Brillenberechtigungsschein, den sie ihren Mitarbeitern aushändigen kann.

Mit dem Brillenberechtigungsschein gehen die Mitarbeiter in eines der IGA Optic-Fachgeschäfte und erhalten nach einer Augenuntersuchung, die ebenfalls die Genossenschaft übernimmt, eine BAP für den vereinbarten Betrag – auf eigenen Wunsch können durch Zuzahlung eines Eigenanteils auch höherwertige Produkte gekauft werden. Die Abrechnung übernimmt IGA Optic über die Zentralregulierung mit der jeweiligen Genossenschaft.

Die erste Resonanz stimmt Carsten Schünemann sehr zuversichtlich. „Mehr als 200 unserer Mitglieder haben sich für das Projekt Genossenschaftsbrille bereits registrieren lassen“, erläutert der Geschäftsführer. Dabei geht es in erster Linie nicht um den Umsatz. „Unsere Mitglieder haben mit dem zusätzlichen Kundenpotenzial die Chance, sich als kompetenter Dienstleister für gutes Sehen zu empfehlen, Zusatzverkäufe zu generieren und zum Beispiel die Familie oder Freunde des Genossenschaftsmitarbeiters als neue Kunden zu gewinnen“, so Carsten Schünemann. Für den Geschäftsführer ist das erste Kooperationsprojekt mit dem Genossenschaftsverband ein vielversprechender Startschuss, dem aus seiner Sicht weitere Kooperationen folgen könnten, von dem die Mitglieder von IGA Optic in Zukunft profitieren.