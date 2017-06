IGA Optic: Marketingpreis 2017 verliehen

Wulf-Dietrich Saup für Marketing-Konzept ausgezeichnet

Auf dem Unternehmertag des Marketing- und Vertriebsverbundes IGA Optic in Hamburg wurde der beliebte Marketingpreis 2017 verliehen. Wulf-Dietrich Saup erhielt für sein ebenso kreatives wie erfolgreiches Marketing-Konzept den 20. Marketingpreis, den ihm Marketing-Geschäftsführer Helmut Schweda und Vorstand Carsten Schünemann mit Freude überreichten. Eine Auszeichnung, mit der IGA Optic seit zwei Jahrzehnten herausragende Leistungen und Ideen im Bereich Werbung honoriert, die der gesamten Gruppe wichtige Impulse für den eigenen unternehmerischen Erfolg liefern.

Anhand einer Werbung zu einem System-Update seines 3D-Erlebnis-Sehtests zeigte Wulf-Dietrich Saup, wie er den Weg von der ersten Idee bis hin zur Umsetzung in Print, Web- und Schaufensterwerbung entscheidend mit steuert, immer in Zusammenarbeit mit den Werbeprofis der IGA Optic-Werbeagentur, aber auch mit ihm vertrauten Personen innerhalb und außerhalb der Branche.

Zusätzlich hat Saup sich das Thema aktive Schaufensterwerbung auf die Fahnen geschrieben. Aufgrund der Lage an einer Einfallstraße muss das Geschäft eine besondere Fernwirkung in der Werbung erzielen. Diese gelingt ihm durch eine Dreiteilung von Motiven in schlichten DIN-A1-Bilderrahmen in der Art eines Tryptichons.

Saups Appell an die 200 Kollegen in Hamburg: „Fordern Sie Ihre IGA Optic.“ Ein Appell, den Helmut Schweda und Carsten Schünemann zu 100 Prozent unterstreichen. „Schließlich ist IGA Optic nicht Mittel zum Selbstzweck. Wir sind an erster Stelle für unsere Mitglieder da“, so Schünemann. „Nur wenn die Kollegen vor Ort mit unserer Leistung voll zufrieden sind und diese zu deren wirtschaftlichem Erfolg beiträgt, haben wir einen guten Job gemacht.“