IGA Optic: Marketingverbund veranstaltet das erste Azubi-Aufbauseminar

Zweite Stufe gegen den Fachkräftemangel gestartet

Seit 18 Jahren veranstaltet der Marketing- und Vertriebsverbund IGA Optic bereits das Azubi-Startseminar. Hier geht es darum, Berufsstartern Einblicke in die Arbeit von IGA Optic zu ermöglichen und gleich zu Beginn der Berufsausbildung zusätzliche Impulse zur normalen Berufsausbildung zu geben. Jetzt hat IGA Optic die zweite Stufe in der Fortbildung von Auszubildenden der Mitgliedsbetriebe gezündet: das Azubi-Aufbauseminar. Das richtet sich an alle Auszubildenden, die bereits länger im Geschäft sind. Die Intention bei beiden Seminaren ist aber die gleiche: das Vorbeugen gegen Fachkräftemangel.

„Der Fachkräftemangel in der Augenoptik ist ein zunehmend ernsthaftes Problem. Deshalb haben wir überlegt, wie wir unseren angeschlossenen Mitgliedsbetrieben unterstützend zur Seite stehen können“, sagt IGA Optic-Geschäftsführer Carsten Schünemann. „Dabei geht es nicht nur darum, motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter zu bekommen. Sondern es geht auch darum, diese im Betrieb zu halten. Denn die Abwerbungsbemühungen durch die Konkurrenz sind extrem.“ Deshalb hat IGA Optic auch die Kosten für Referenten und Seminargebühren übernommen. Carsten Schünemann ist davon überzeugt, dass gerade zusätzliche Leistungen der Mitgliedsbetriebe in Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter genau dafür das richtige Mittel sind.

Aber nicht nur der Aspekt „Fachkräftemangel“ steht bei diesem Seminar im Fokus. „Der Austausch der Auszubildenden untereinander, die Aus- und Weiterbildung in Theorie und Praxis und die Vorstellung von IGA Optic spielen ebenfalls eine Rolle. Wir möchten den jungen Menschen mit diesen zusätzlichen Impulsen das Gefühl geben, die richtige Berufswahl getroffen zu haben“, so Carsten Schünemann.

Und das enorme Interesse der Mitglieder, ihre Azubis an diesem Aufbauseminar teilnehmen zu lassen, unterstreicht den Ansatz von IGA Optic. „Wir mussten bei 35 Teilnehmern einen Strich ziehen. Mehr wäre kontraproduktiv gewesen, weil es im Seminar auch um praktische Übungen geht. Die Warteliste ist lang. Deshalb überlegen wir, noch in diesem Jahr eine zweite Auflage anzubieten“, so der Geschäftsführer.

Das neue Aufbauseminar schließt sich inhaltlich an das Startseminar an. Im Fokus standen die Brillenanpassung und die Brillenberatung. Beides wurde umfassend in Theorie und Praxis behandelt. Dazu konnten mit Fritz Paßmann und Lili Lindemann zwei Top-Referenten gewonnen werden.