IGA Optic: Neue Kooperation geschlossen

Verträge sind unterzeichnet

Die Verträge sind seit dem 3. November unterzeichnet. Thomas Grebing gründet die Grebing Optik Gemeinschaft KG (GOG) und wird Mitglied der IGA Optic. Auf den Herbstforen von IGA Optic in Karlsruhe und Düsseldorf wurde die neue Kooperation den Mitgliedern vorgestellt.

Alle GOG-Partnergeschäfte, die sich der neuen Gruppe anschließen, nehmen vom ersten Tag an der Zentralregulierung der IGA Optic teil und profitieren so von den Konditionen, die IGA Optic und die BRIAG mit den Industriepartnern für ihre Mitglieder aushandeln. „Für eine Zusatzgebühr können die Betriebe der neuen Gruppe auch unser Marketing und weitere Dienstleistungen nutzen, sofern es keine Gebietsüberschneidungen mit den IGA Optic-Mitgliedern gibt“, erklärt Carsten Schünemann.

„Ich beobachte IGA Optic seit langem. Der Marketing-Verbund steht für mich wie kein anderer in der Branche so erfolgreich für Innovation, Top-Marketing, beste Konditionen, Kompetenz und Gemeinschaft, besonders ist mir beim IGA-Team das harmonische, zielorientierte Miteinander aufgefallen.“ sagt Thomas Grebing. „IGA Optic ist eine der ganz wenigen Gruppen in Deutschland, die für die Zentralregulierung die Freistellung des Bundesaufsichtsamtes für Finanzen hat und seit 36 Jahren die Zentralregulierung mit aktuell mehr als 50 Industriepartnern durchführt und gleichzeitig dem Optiker noch Arbeit abnimmt und damit Kosten spart.“

Carsten Schünemann ist davon überzeugt, dass die gemeinsame Gründung der Grebing Optik Gemeinschaft zu einer echten Win-Win-Situation werden kann. „Ich habe Thomas Grebing als hoch seriösen, herzlichen, kompetenten, zukunftsorientierten und sehr gut vernetzten Geschäftspartner kennen und schätzen gelernt. IGA Optic und BRIAG erhoffen sich durch die neue Kooperation die Gewinnung neuer Mitglieder, die Stärkung der gesamten Gruppe und die Bündelung von Einkaufsvolumen.“

„Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und sind überzeugt, allen Mitgliedern der beiden Gemeinschaften im immer intensiver werdenden Wettbewerb ein noch optimierteres Leistungsportfolio anbieten zu können, damit sie sich auch weiterhin erfolgreich in ihrem lokalen Markt behaupten“, betonen Carsten Schünemann und Thomas Grebing.