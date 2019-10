IGA Optic: Startseminar mit Rekordteilnahme

Wichtige Impulse zum Start in die Zukunft

Das Startseminar des Marketing- und Vertriebsverbundes IGA Optic ist seit 18 Jahren eine Erfolgsgeschichte. Und auch bei der 19. Auflage in 2019 wurde diese fortgesetzt. Mit 52 Teilnehmern aus 30 Fachgeschäften aus den Bereichen Optik und Akustik gab es bei diesem Azubi-Startseminar erneut eine Rekordbeteiligung. Für Geschäftsführer Carsten Schünemann Indiz dafür, dass diese zusätzlichen Impulse zum Start in die Berufsausbildung nicht nur bei den jungen Leuten, sondern auch bei den IGA Optic-Mitgliedern hoch im Kurs stehen.

Carsten Schünemann macht deutlich, dass sowohl dieses Startseminar, als auch das in diesem Jahr neu eingeführte Azubiseminar mit zusätzlichen Angeboten Motivation und Begeisterung für den ausgewählten Beruf zu erzeugen. Dabei geht es auch darum, dem zunehmenden Fachkräftemangel in der Branche entgegenzuwirken. Um hier die Mitgliedsbetriebe sinnvoll zu unterstützen, übernimmt IGA Optic deshalb auch die Kosten für das Seminar. „Je mehr der Betrieb zusätzlich zur normalen Ausbildung für die jungen Leute tut, umso eher entscheiden sie sich, auch dort zu bleiben und engagiert mitzuarbeiten. Dazu wollen wir unseren Beitrag leisten“, betont Carsten Schünemann.

Erstmals dabei war Referentin Marion Rost. Ihr Spezialgebiet ist emotionales, professionelles Verkaufstraining. Zweiter Gast-Referent war Ralf R. Strupat, Experte für Kundenbegeisterung und seit vielen Jahren Partner von IGA Optic. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, bei diesem Seminar wieder das Mysterium Kunde aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Denn der Kontakt mit dem Kunden, das Verkaufsgespräch, ist ebenso wichtig für die tägliche Arbeit wie eine fundierte fachliche Ausbildung“, sagt Carsten Schünemann.

Darüber hinaus gab es für die angehenden Optiker und Akustiker Besichtigungen bei Hoya und GN ReSound. „Es ist natürlich von Bedeutung, wenn die Auszubildenden wissen, wo die Produkte, die sie verkaufen, entstehen und wie sie gefertigt werden“, so Carsten Schünemann. Damit der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt, gab es auch einen Besuch in der ZOOM-Erlebniswelt in Gelsenkirchen.