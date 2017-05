IGA Optic: Unternehmertag in Hamburg

Erfolgreiches Geschäftsjahr ermöglicht Auszahlung in Höhe von 150.000€

Der Marketing- und Vertriebsverbund IGA Optic durfte bei seinem Unternehmertag 2017 in Hamburg knapp 200 Teilnehmer begrüßen. Und eine gute wirtschaftliche Nachricht gab es ebenfalls: IGA Optic hat 2016 wieder ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr absolviert mit vielen neuen Mitgliedschaften und hohen Zuwachsraten bei dem abgewickelten Zentralregulierungsvolumen und beim Marketing. Bei der Zentralregulierung stieg das Volumen um 5,1 %, die Erlöse um 6,9 %. Die Marketingabteilung legte nach einem sehr starken Jahr 2015 nochmals um 4,5 % zu. Diesen wirtschaftlichen Erfolg gibt IGA Optic erneut an seine Mitglieder weiter in Form eines Jahresendbonus von 30.000 € und einer Warenrückvergütung in Höhe von 120.000 €, die die Generalversammlung einstimmig in Hamburg beschloss.

Angesichts des stabilen Wachstums setzen die Mitglieder von IGA Optic weiter auf Kontinuität bei der Führung des Unternehmens. Im Aufsichtsrat wurden Kathrin Walter, Ulrich Tönsmann und Vorsitzender Hans-Wilm Sternemann in den Ämtern bestätigt. Im ehrenamtlichen Vorstand wurde Ines Jonen wiedergewählt.

Bestnoten bekamen auch die externen Referenten wie Prof. Joachim Köhler, der über das Recht der Kunden auf emotionalen Mehrwert sprach. Höhepunkt war zweifelsohne Frank Busemann, Silbermedaillengewinner im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen. Ihm gelang es, anhand der Disziplinen im Zehnkampf sehr unterhaltsam die Brücke zu schlagen zum Berufsleben und zum unternehmerischen Erfolg. Seine Botschaft: Immer wieder aufstehen, langfristige Ziele setzen und seine Stärken stärken.

Krönender Abschluss war eine vierstündige Hafenrundfahrt auf der „MS IGA OPTIC“.