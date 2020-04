Imago Eyewear: Corona-Schutzmasken für die Heimat und Kunden

Großes Kontingent an FFP2-Masken bereits verteilt, auch Kunden erhalten welche

Wie Imago Eyewear aus dem oberbayerischen Valley mitteilt, konnte dank der ausgezeichneten Kontakte und der guten Zusammenarbeit mit Lieferanten ein großes Kontingent an FFP2-Schutzmasken organisiert werden. Aus dem Kontingent wurden bereits 900 Masken der Heimatgemeinde Valley gespendet, 10.000 Stück wurden dem eigenen Landkreis Miesbach zum Einkaufspreis zur Verfügung gestellt.

Aktuell hat Imago noch ein kleines Kontingent an FFP2-Masken, das man seinen Kunden zum Eigenbedarf anbieten möchte. Für Fragen dazu ist der zuständige Außendienst der richtige Ansprechpartner. Man hofft zudem, in Kürze noch weitere Masken für seine Kunden in größerer Anzahl zu bekommen, die dann auch an Kunden vor Ort im Geschäft verteilt werden können.