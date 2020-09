In eigener Sache: Der neue OptoIndex 2020/2021 ist da!

Katalog für den vollen Durchblick online und offline

Neue Kollektionen, neue Labels, Geräteneuheiten und hochmodernes Equipment – es ist verflixt schwierig, immer „up to date“ zu sein, wechseln doch vereinzelte Kollektionen gefühlt jedes Jahr das Vertriebshaus.

Doch nicht nur das, die Brillenwelt ist ein eigenes, mittelgroßes Universum, gut also, wenn man beim „Überblickbehalten“ ein kleines bisschen Unterstützung bekommt.

In unserer aktuellen Ausgabe des OptoIndex 2020/2021 für die Augenoptik wurden die Kontakte aller branchenrelevanten Firmen zusammengetragen und es entstand ein hilfreiches und komplett überarbeitetes Nachschlagewerk für Ihren Alltag. Wir möchten Sie damit immer auf dem aktuellen Stand der Dinge halten und die Kontaktaufnahme zu Ihrem gewünschten Ansprechpartner vereinfachen.

Neben der Druckversion unseres OptoIndex 2020/2021 nutzen Sie einfach und bequem die Online-Version unter http://www.opto-index.de/ao