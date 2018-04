IPRO: 300 Teilnehmer bei Anwendermeetings 2018

DSGVO, neue Datenbank und Themen-Voting

Unter der Überschrift „Tipps und Tricks“ stellten die jeweiligen IPRO-Berater ihren Kunden zunächst zahlreiche neue Möglichkeiten, Features und Tools vor, die alle unmittelbar um- und eingesetzt werden können. Außerdem erhielten die Teilnehmer konkrete Unterstützung für die Umsetzung der neuen „Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG“, kurz Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die spätestens ab Mai 2018 zu beachten und anzuwenden ist.

„Natürlich haben sich in den vergangenen Monaten viele Anwender mit Fragen zum Thema DSGVO an uns gewandt“, erklärt IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach, der selbst auf vier von sieben Meetings die Position und die Aktivitäten seines Hauses erläuterte. „Wir konnten immer darauf verweisen, dass wir bereits an Lösungen arbeiteten, die es den Augenoptikern und Hörakustikern leicht machen werden, den neuen Bestimmungen Genüge zu tun.“ Einige Dokumente, die mit der Industrie und den Verbänden abgestimmt werden mussten, seien durch Fachanwälte abgesichert worden.

Im zweiten Themenblock drehte sich alles um die neue winIPRO-Datenbank, den Einführungsplan sowie die ersten neuen bzw. veränderten Funktionen. Zum Abschluss folgte der ebenfalls mit Spannung erwartete Programmteil, dessen Themen die Teilnehmer per Abstimmung auf der IPRO-Webseite selbst zusammengestellt hatten. Gleich bei zwei Veranstaltungen mischte sich Wehmut in die gute Stimmung: In München verabschiedete Martin Himmelsbach den langjährigen IPRO-Berater für Bayern, Hans-Dieter Schröder in den Ruhestand; in Wedel verabschiedete er den langjährigen IPRO-Berater für Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und das westliche Mecklenburg-Vorpommern, Manfred Tams. Für beide hat IPRO mit Patrick Mullin und Frank Zimmermann Nachfolger gefunden, die sich bereits seit dem vergangenen Herbst eingearbeitet haben.