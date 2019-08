IPRO: Hubertus Rüsche verabschiedet sich

IPRO-Urgestein geht in Rente

Nach 34 Jahren als IPRO-Berater geht Hubertus Rüsche in diesem Herbst in den Ruhestand und wird seine Aufgaben an die Nachfolgerin Mareike Fibian übergeben.

„Ich bin dabei, mein Elternhaus in Unna zu renovieren und will wieder auf dem Möhnesee segeln gehen, viel Fahrrad fahren und kochen“, so der 63-Jährige. Um einen offiziellen Abschied in Leonberg wird er natürlich nicht herumkommen.

„Wir wissen, was wir Hubertus Rüsche zu verdanken haben“, sagt Martin Himmelsbach. „Er war jahrzehntelang als unser Mann im Osten unentbehrlich und als ,Mister IPRO‘ für unsere Anwender in der Hauptstadt jederzeit erreichbar. Weit über das Fachliche hinaus hat er dort Beziehungen und Freundschaften aufgebaut, die ihresgleichen suchen. Nach turbulenten Zeiten hat er sich den Ruhestand redlich verdient.“