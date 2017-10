IPRO: Neue Berater

Zwei neue Mitarbeiter

Noch sind die IPRO-Berater Hans-Dieter Schröder und Manfred Tams an Bord, dennoch denken beide darüber nach, sich in absehbarer Zeit in den Ruhestand zu verabschieden. Für IPRO heißt das, dass mehr oder weniger gleichzeitig zwei Männer ersetzt werden müssen.

Schon seit dem Sommer ist Augenoptikermeister Patrick Mullin abwechselnd mit Hans-Dieter Schröder und Roland Wolfsfellner gemeinsam in Bayern unterwegs. Der 40-Jährige hat nach fast 25 Jahren als Angestellter bei Optik Waldemair in Ingolstadt beschlossen, noch einmal etwas Neues anzufangen: „Ich bin jetzt erst einmal wieder in Ausbildung – mal in Leonberg, um theoretisch zu lernen, mal mit den bayrischen IB bei den Kunden unterwegs.“ Für den Anfang hat er vor allem einen Vorsatz: „Ich will die Kunden weiterhin so gut zu betreuen, wie sie es bisher schon gewohnt sind.“

Frank Zimmermann, tourt seit Anfang Oktober mit seinem künftigen Vorgänger durch Niedersachsen, Hamburg, Bremen und das westliche Mecklenburg-Vorpommern und wird dieses Gebiet in der Zukunft alleine betreuen. Seit seiner Meisterprüfung vor 14 Jahren arbeitete er bei Martin Busch Augen & Optic GmbH in Wentorf bei Hamburg. Der 46-Jährige Vater einer zwölfjährigen Tochter, der in Gülzow bei Geesthacht lebt, war nicht auf direktem Weg zur Augenoptik gekommen. Als 25-Jähriger begann er eine zweite Ausbildung und legte schon bald seine Meisterprüfung ab, obwohl er nebenher immer auch andere Projekte verfolgte, die meistens mit Computern, Hard- oder Software zu tun hatten. „Bei IPRO kann ich Optik und IT verbinden, dazu kommt, dass ich sehr gerne Auto fahre“, so Frank Zimmermann. Was er anders machen wird als Manfred Tams, kann er noch nicht sagen, aber eines hat er schon in den ersten Tagen gemerkt: „Dass jeder Kunde anders ist, und dass man darauf immer Rücksicht nehmen muss.“

IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach ist Hans-Dieter Schröder und Manfred Tams dankbar, dass sie selbst an der Suche nach vertrauenswürdigen Nachfolgern mitgewirkt haben. „In beiden Fällen habe ich ein sehr gutes Gefühl und denke, dass wir neue Kollegen gefunden haben, die sich nahtlos einfügen und mit den großen Fußstapfen ihrer Vorgänger zurechtkommen werden“