IPRO: Neue Beraterin für Berlin und Ostdeutschland

Mareike Fibian löst Vorgänger Hubertus Rüsche ab

Seit dem Frühsommer ist Mareike Fibian die neue IPRO-Beraterin für Berlin und Ostdeutschland. Viele der IPRO-Kunden, die jahrzehntelang von Hubertus Rüsche betreut wurden, hat sie schon kennengelernt – und ziemlich mühelos „umgedreht“: Zunächst durfte sie einige Monate lang ihrem Vorgänger „über die Schulter gucken“. Zur Praxis kam eine Reihe von Schulungen in der Leonberger Firmenzentrale – ehe sie sich zum ersten Mal allein auf den Weg machte.

Die 1981 in Berlin geborene Diplomkauffrau und Optikerin kommt bei den Anwendern gut an – vielleicht gerade, weil sie gar nicht unbedingt in die Fußstapfen ihres Vorgängers treten will, sondern mit großem Selbstvertrauen ihren eigenen Weg sucht. So wie sie es auch schon mit Erfolg als Angestellte bei Apollo-Optik und bei Alcon im Außendienst praktiziert hat. „Ich lege großen Wert auf eine Aufgabe, bei der eigenverantwortliches Denken und Handeln gefragt sind“, erklärt Mareike Fibian, die, als sie sich bewarb, weder Hubertus Rüsche noch IPRO gekannt hat. „Der einzige Berührungspunkt war, dass ich schon mit PASKAL 3D gearbeitet hatte.“

Für IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach ist Mareike Fibian die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort: „Mit ihrer Verbindung aus Optimismus und Sachkenntnis und der Bereitschaft, Neues beherzt anzupacken, ist sie bei IPRO genau richtig.“