IPRO: Urgestein im Ruhestand

Hans-Dieter Schröder verabschiedet sich

IPRO-Berater Hans-Dieter Schröder verabschiedet sich in den Ruhestand und stellte auf seiner Abschiedstour Patrick Mullin als seinen Nachfolger für Bayern und Vorarlberg vor.

Nach der Ausbildung zum Energiegeräteelektroniker kam Hans-Dieter Schröder 1977 zum Werkstattmaschinenhersteller WECO in Düsseldorf. „Ich hatte wirklich viel Glück in meinem Leben, dazu gehört der Weg in die Optik, der mit WECO begann“, sagt Hans-Dieter Schröder. Nachdem er sich am Rhein als qualifizierter und engagierter Mitarbeiter unentbehrlich gemacht hatte, schlug ihm WECO den Umzug nach München vor, dem Standort des neuen Eigners Rodenstock. Dort traf er Reinhold Fuchs wieder, den er bei einer Firmenveranstaltung in Düsseldorf kennengelernt hatte. Später wechselte Reinhold Fuchs zu IPRO – und begeisterte Hans-Dieter Schröder für das junge Softwarehaus. Vom 1. Januar 1988 an teilte sich der frischgebackene selbständige Handelsvertreter Hans-Dieter Schröder den IPRO-Außendienst mit Reinhold Fuchs und dem kurz vor ihm dazu gekommenen Hartmut Wilms.

„Wir waren so ehrlich von IPRO überzeugt, dass wir mit einer enormen Vehemenz nach draußen gingen, nach nicht einmal vier Jahren hatten wir so viele Kunden, dass IPRO den Außendienst erneut massiv verstärken musste.“ In der ganzen Zeit, die Hans-Dieter Schröder für IPRO arbeitete, trug er selbst unternehmerisches Risiko, da er konsequent selbständig blieb. Bereut haben es beide Seiten nicht.

„IPRO hat Hans-Dieter Schröder sehr viel zu verdanken und ich weiß, dass der Respekt und die Zuneigung bis zur letzten Fahrt gegenseitig geblieben sind“, sagt Geschäftsführer Martin Himmelsbach – selbst einer der ganz wenigen im Unternehmen, die sich noch an die ersten Tage von Hans-Dieter Schröder als IPRO-Berater erinnern können. „Hans-Dieter hatte die unglaubliche Chance, beim Aufbau einer erfolgreichen Firma dabei zu sein. Er hat dabei auch eine wesentliche Rolle gespielt und ohne ihn wären wir nicht da, wo wir heute sind. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit.“