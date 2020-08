ISOP: Virtuelle Vortragsreihe zur Presbyopie-Korrektur

Programm der ersten Webinare am 9. September steht

Von September bis Dezember 2020 hat die Internationale Gesellschaft für Presbyopie (ISOP) „aufregende neue wissenschaftliche Inhalte und klinische Ergebnisse“ rund um die Presbyopie angekündigt. In 90-minütigen monatlich stattfindenden Live-Sitzungen referieren dazu Experten auf dem Gebiet der Alterssichtigkeit. Darüber hinaus wird den Teilnehmern ein virtueller Raum zur Diskussion und ein Q & A angeboten.

Die erste der vier geplanten Webinar-Reihen befasst sich am Mittwoch, den 9. September mit dem Thema „Neuartige Presbyopie-Korrekturkonzepte“. Um 14 Uhr deutscher Zeit (8:00 AM – 9:30 Am Pacific Daylight Time) starten die Vorträge (auf Englisch) für ISOP-Mitglieder im Internet.

Das Programm am Mittwoch, 9. September 2020:

14:00 – 14:15: The First Clinical Experience with the New EDOF IOLs, Pavel Stodulka, PhD

14:15 – 14:30: Improved Wavefront Metrics for Presbyopia Correction/Prescription, Damien Gatinel, MD, PhD

14:30 – 14:45: Novel Presbyopia Surgery, Anterior Segment, Robert Ang, MD

14:45 – 15:00: My Best Presbyopia Surgery Results; Tobias Neuhann, MD

15:00 – 15:15: Presbyopic IPCL – Early Results; Omid Kermani, MD

15:15 – 15:25: Diskussion mit Fragerunde, Ron Krueger, MD

15:25 – 15:30: Schlussbemerkungen, Dan Neal, PhD

Alle Informationen zur Teilnahme gibt es unter presbyopia-international.com. Hier sind auch die Termine der weiteren Vortragsreihen zu finden.