IVBS: 30. Jahreskongress

Kongress ganz im Zeichen aktueller Forschung

Der 30. Jahreskongress der wissenschaftlichen Vereinigung IVBS (Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen) war von der Erforschung des Binokularsehens geprägt. Mit rund 220 Anmeldungen zu den Podiumsdiskussionen am Samstag und zu den Vorträgen am Sonntag war der diesjährige IVBS-Kongress ein voller Erfolg.

Die Veranstaltung wartete gleich am ersten Tag mit neuem Konzept auf: In zwei Podiumsdiskussionen wurden am Samstagnachmittag Brennpunkt-Themen aufgegriffen, zu denen ausgewählte Fachleute aktuelle Informationen aus erster Hand lieferten.

Am Sonntagmorgen hielt Prof. Dr. Stephanie Jainta von der Fachhochschule Nordwestschweiz einen Vortrag zum Thema "Forschungsergebnisse zur binokularen Koordination beim Lesen: mit beiden Augen liest man besser." Die vorhandenen Ergebnisse warfen weitere Fragen auf, die in einer, auf zwei Jahre ausgelegten, Studie weiter untersucht werden sollen. Die Studie wird mit 316.000 Schweizer Franken aus dem Schweizer Nationalfond gefördert, die fehlenden 30.000 Schweizer Franken steuert die IVBS bei. Damit steht dem bislang größten Forschungsprojekt zum Thema Heterophorie und MKH-Korrektion nichts mehr im Wege.

Des weiteren erläuterte ZVA-Präsident Thomas Truckenbrod aus aktuellem Anlass die Entstehung und Inhalte des "Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes" und informierte über den aktuellen Sachstand zur Umsetzung dieses umstrittenen Gesetzes.

Ein weiterer Höhepunkt war Verleihung des Hans-Joachim-Haase-Preises. In diesem Jahr wurde mit dem Preis erstmals eine studentische Arbeit ausgezeichnet. Die Preisträgerin Ina de Waal hatte in ihrer Masterarbeit an der Berliner Beuth-Hochschule Auswirkungen von Kontrastvariationen des Rahmenfusionsreizes am MKH-Kreuztest untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass das Nullstellungsprisma am Kreuztest mit 3D-Hintergrundbild rund 1,5 bis 2 Prismendioptrien geringer ausfällt als mit dem Originalrahmenfusionsreiz. Entsprechend lautet ihr Fazit: "Das 3D Bild sollte als Rahmenfusionsreiz bei der MKH nicht genutzt werden, da durch die starke Verringerung des Nullstellungsprismas weiterhin korrektionsbedürftige assoziierte Heterophorien bestehen können."

Damit wurden die bisher kritischen Annahmen der IVBS bestätigt, und auch weitere Ergebnisse der Masterarbeit belegen die Richtigkeit der Theorie Hans-Joachim Haases zu diesem Aspekt.

Der nächste IVBS-Jahreskongress ist für den 5. und 6. Mai 2018 in Mainz geplant.

Weitere Informationen unter http://www.ivbs.de