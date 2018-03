IVBS: 31. Jahreskongress

30 Jahre IVBS - 60 Jahre MKH

Am 5. und 6. Mai 2018 findet in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz der 31. Jahreskongress der IVBS (Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen) statt. Das Fortbildungswochenende steht ganz im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der Vereinigung und gleichzeitig von 60 Jahren erfolgreicher Anwendung der MKH (Mess- und Korrektionsmethodik nach H.-J. Haase).

Am ersten Kongresstag haben die Teilnehmer die Auswahl zwischen fünf Praxisseminaren, die drei Stunden kompakte Wissensvertiefung bieten. Das Vortragsprogramm am Sonntag vermittelt in neun Fachvorträgen aktuelles Wissen rund um das Binokularsehen. Themen sind unter anderem Erkennen von Strabismus, Sportoptik, Anisometropie und Verträglichkeit von Brillengläsern. Erfahrene Referenten verschiedener Fachdisziplinen sorgen für Fortbildung auf hohem Niveau und stellen sich in Diskussionsrunden den Fragen des Auditoriums.

Den Eröffnungsvortrag hält Prof. Ralph Krüger von der Berliner Beuth-Hochschule zum Thema „Von Graefe bis Haase – von der dissoziierten zur assoziierten Heterophorie“. Im Rahmen der Generalversammlung hält der Geschäftsführer des ZVA, Dr. Jan Wetzel, einen Gastvortrag zum Thema: „Einsatz diagnostischer Medikamente durch den Augenoptiker?“. Das Kongressprogramm wurde erneut als ärztliche Fortbildungsveranstaltung zertifiziert, und auch SBAO und ZVA vergeben Credit Points für die Teilnahme.

Weitere Informationen und Anmeldung unter http://www.ivbs.org