IVBS: Jahreskongress 2019

Programm bekannt gegeben

Der 32. Jahreskongress der IVBS findet am 18. und 19. Mai 2019 im Holiday Inn Hotel in Stuttgart statt.

Am Samstag können die Teilnehmer aus 5 aktuellen und praxisrelevanten Seminarangeboten auswählen. Am Sonntag stehen 9 Vorträge zu drei Themenkomplexen, jeweils mit anschließender Diskussionsrunde auf dem Programm. In den Pausen und bei der Abendveranstaltung ergeben sich wie immer viele interessante Gespräche unter Kollegen, aus denen wertvolle Anregungen mit nach Hause genommen werden.

Mit dem Besuch des IVBS-Jahreskongresses können automatisch auch Fortbildungspunkte gesammelt werden.Der ZVA vergibt 2 ZVA-Weiterbildungspunkte für die Teilnahme am Samstag und 4 ZVA-Weiterbildungspunkte für den Sonntag.Der SBAO vergibt 2 Credits für die Teilnahme am Samstag und 4 Credits für den Sonntag.

Die Online-Anmeldung wird ab Anfang April 2019 möglich sein.