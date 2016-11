J.F.Rey: Modell JF2756 mit Silver V. Award ausgezeichnet

J.F.Rey in der Kategorie Brillenfassungen ausgezeichnet

Am 9. November nahm Jean-François Rey den Silver V. Award 2016 für das Titanmodell JF2756 auf der Hong Kong Optical Fair entgegen. Die Originalität des Modells liegt in der Faltung des Titans auf der Oberseite des Fassungsrandes. Dieses technische Detail und die ausgewogene Farbauswahl bestätigen das Können des Designers beim Erschaffen seiner neuen Life is Color-Kampagne.