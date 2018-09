Jen-Ophthalmo: Aufbruchstimmung

Thomas Köhler neuer Inhaber des Einrichters aus Jena

Im Oktober 2017 hat der branchenerfahrene Kaufmann Thomas Köhler das Jenaer Traditionsunternehmen Jen-Ophthalmo übernommen. Er tritt die Nachfolge von Frank Sittig an, der das Unternehmen 26 Jahre aufgebaut und zu einem etablierten Einrichter in der Optik-Branche gemacht hat. „Ich freue mich sehr, eine Firma mit so viel Kompetenz und Erfahrung übernehmen und weiterentwickeln zu können“, so Köhler. „Mein Ziel ist die absolute Zufriedenheit unserer Kunden!“

Der 44-jährige Kaufmann Thomas Köhler arbeitet seit 25 Jahren in der Branche und ist im Feld ein fester Begriff. Das Einrichtungsgeschäft hat er von der Pike auf gelernt und konnte sowohl im Vertriebsaußendienst als auch im Management und Führungspositionen wertvolle Erfahrungen sammeln. Er steht für eine neue Generation in der augenoptischen Branche, die sowohl Tradition als auch Digitalisierung miteinander verbinden.

Thomas Köhler und Frank Sittig arbeiten bereits seit über 20 Jahren partnerschaftlich zusammen. Der Gründer und bisherige Eigentümer Frank Sittig bleibt dem Unternehmen noch mindestens drei weitere Jahre erhalten. Das eingeschworene Team aus erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet den weiteren Weg und blickt nach dem Inhaberwechsel weiterhin optimistisch in die Zukunft