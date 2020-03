Jörg Spangemacher feiert seinen 75. Geburtstag

Wir gratulieren dem FOCUS-Gründer

Fast vier Jahrzehnte begleitete Jörg Spangemacher die Geschehnisse der augenoptischen Branche als FOCUS-Chefredakteur und Herausgeber der verlagseigenen Fachpublikationen MAFO, GlobalCONTACT und DER AUGENSPIEGEL. Heute am 16. März feiert er seinen 75. Geburtstag.

Jörg Spangemacher konzentrierte sich in vollem Umfang in seinem journalistischen Leben auf die Darstellung der Augenoptik – nicht nur in Deutschland sondern auch weltweit. Erst im vergangenen September zog sich der dienstälteste omnipräsente Fachjournalist unserer Branche aus seinem aktiven Berufsleben zurück.

Doch ruhen wird er nicht. Er ist weiterhin dem FOCUS und dem neugegründeten Verlag und Heimat es FOCUS Eyepress Fachmedien freundschaftlich verbunden.

„Wir schätzen seine langjährige Erfahrung in der augenoptischen Branche, seine Gabe kleine Details in einem Gesamtkontext einzuordnen, seine wagemutigen Statements und seinen Mut immer wieder ‚heiße Eisen‘ anzufassen“, sagt Silke Sage, Chefredakteurin des FOCUS auch stellvertretend für ihre Kollegen im Verlag. „Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie, lange Gesundheit und viele weitere glückliche Geburtstage im Kreise seiner Lieben.“