Johnson & Johnson: Abschluss der Akquisition von Abbott Medical Optics

Durch Expansion in die Kataraktchirurgie sollen weltweit mehr Patienten erreicht werden

Johnson & Johnson gab bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Abbott Medical Optics (AMO), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Abbott, abgeschlossen hat. Die Bar-Akquisition in Höhe von 4,325 Mrd. US $ wurde erstmals am 16. September 2016 angekündigt und umfasst ophthalmologische Produkte aus drei Bereichen der Patientenversorgung: Katarakt-Chirurgie, refraktive Laser-Chirurgie und Augengesundheit für Verbraucher. Diese Produktlinien werden nun mit dem weltweit führenden Kontaktlinsengeschäft der Marke ACUVUE vereint, und die zusammengeführte Organisation wird unter dem Markennamen Johnson & Johnson Vision (J & J Vision) operieren.

"Mit der Übernahme von AMO's weltberühmtem ophthalmologischen Chirurgie-Geschäft ist J & J Vision bereit, Weltmarktführer in der Augenheilkunde zu werden", sagte Ashley McEvoy, Company Group Chairman, Johnson & Johnson Consumer Medical Devices. "Sehvermögen ist kostbar, daher fürchten die Menschen am meisten, dieses zu verlieren. Durch den Zugewinn von chirurgischen Geschäftsbereichen und unterstützt durch die Ressourcen und die globale Reichweite von Johnson & Johnson können wir das Sehvermögen von immer mehr Patienten auf der ganzen Welt verbessern und wiederherstellen. "

Mit fast 70 Mrd. US $ ist die Augenheilkunde einer der größten, am schnellsten wachsenden und am meisten unterversorgten Bereiche im heutigen Gesundheitswesen.