J&J: Kontaktlinse Acuvue Vita™ for Astigmatism auf dem Markt

Neue Monatslinse mit Lidschlag-Stabilisation

Mit der neuen Monatslinse Acuvue Vita™ for Astigmatism ergänzt Johnson & Johnson Vision die Acuvue Vita™ Familie um eine torische Variante. So können Kontaktlinsenspezialisten jetzt 96 Prozent aller sphärisch und astigmatisch fehlsichtigen Augen mit einer optimalen Kontaktlinse für den monatlichen Austausch versorgen. Die neue torische Monatslinse vereint gleich zwei innovative Technologien: die HydraMax™ Technologie für überlegenen Tragekomfort während des gesamten Tragezeitraums und die Lidschlag-Stabilisation für eine klare, stabile Sehqualität über den ganzen Tag hinweg.

Speziell für Monatsträger entwickelt

Die HydraMax™ Technologie wurde speziell für die Komfortbedürfnisse von Monatsträgern entwickelt und erstmals bei der sphärischen Monatslinse Acuvue Vita™ verwendet. Sie ist darauf ausgerichtet, für eine optimale Dichte und Verbreitung der natürlichen Lipide in der Kontaktlinsenmatrix zu sorgen, während gleichzeitig die Ablagerungen auf der Kontaktlinsenoberfläche gering gehalten werden. Die natürlichen Lipide im Tränenfilm haben unter anderem die Funktion, den Tränenfilm vor Verdunstung zu schützen. Acuvue Vita™nutzt diese Funktion, um die Linsenhydration mit einer reduzierten Verdunstungsrate aufrecht zu erhalten (Pervaporation). Die Verdunstungsrate von Acuvue Vita™ ist um 33% niedriger als bei anderen führenden Silikon-Hydrogel-Monatslinsen (nach 30 Tagen Tagestragen, ex vivo).

Dank der Hydratisierung und der geringen Verdunstungsrate bietet Acuvue Vita™ for Astigmatism einen überlegenen und verlässlichen Tragekomfort über den ganzen Monat. Bei klinischen Tests bewerteten die Probanden den Tragekomfort der Acuvue Vita™ mit HydraMax™ Technologie selbst in der vierten Tragewoche noch höher als die Produkte von Mitbewerbern in der ersten Woche.

Einzige Monatslinse mit Lidschlag-Stabilisation

Diesen überlegenen Tragekomfort verbindet die Kontaktlinse mit der Lidschlag-Stabilisation. Das vertikal und horizontal symmetrische Design mit einer prismafreien optischen Zone interagiert mit den Augenlidern und nutzt die natürlichen Bewegungen des Lidschlags, um die Kontaktlinse schnell und stabil in der korrekten Position auszurichten. Unabhängig von Kopfhaltung und Augenbewegungen gewährleistet Acuvue Vita™ for astigmatism den ganzen Tag lang eine klare und stabile Sehqualität.