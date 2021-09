Johnson & Johnson Vision: „Gemeinsam-Zeit“-Kampagne startet

Für Pandemie-müde Neukunden im stationären Fachhandel

Mit einer neuen Endverbraucher-Kampagne setzt Johnson & Johnson Vision ganz auf das positive Lebensgefühl nach dem Corona-Lockdown und möchte damit gezielt Neukunden in den stationären Fachhandel lenken. Der Kontaktlinsenanbieter beruft sich auf neue Studien, die bestätigen, dass der Kontaktlinsenmarkt enormes Potenzial für engagierte Augenoptiker biete. Schließlich sind in Deutschland rund 6,3 Millionen Menschen an Kontaktlinsen interessiert (1). Besonders lohnt es sich, Brillenträger zu dualen Nutzern zu machen. Die Hälfte von ihnen würde sich gerne zu Kontaktlinsen beraten lassen (1).

Mit der großen Endverbraucher-Kampagne, die ab sofort bis zum Jahresende läuft, unterstützt Johnson & Johnson Vision Kontaktlinsenspezialisten dabei, das Potenzial am Kontaktlinsenmarkt zu nutzen. Den Aufhänger der Kampagne bildet die neue Lebensfreude nach dem Corona-Lockdown: Nach den langen Monaten voller Einschränkungen ist es für viele Menschen sehr wichtig, endlich wieder Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und gemeinsam schöne Momente zu genießen. Konsumenten werden ermuntert, Acuvue Oasysy 1-Day Kontaktlinsen auszuprobieren, um diese „Gemeinsam-Zeit“ mit hervorragender Sehqualität (2) und exzellentem Tragekomfort (2) in vollen Zügen auszukosten.

Multichannel-Kampagne inkl. Cashback-Aktion

Mit Hilfe umfangreicher Kommunikation am POS und in den sozialen Medien soll Aufmerksamkeit bei potenziellen Neuträgern erzeugt werden: Kontaktlinsenspezialisten erhalten zu diesem Zweck ein Paket mit individualisierbaren Werbemitteln zur Nutzung im Geschäft sowie eine Toolbox mit Social Media Postings und Storys, die sie über ihre Kanäle ausspielen können. Gutscheine für eine begleitende Cashback-Aktion leiten die potenziellen Kunden zu Augenoptikern in ihrer Nähe, wo sie sich Probelinsen anpassen lassen können. Beim Erst- und später beim Nachkauf von Acuvue Oasysy 1-Day Tageslinsen erhalten sie jeweils 30 Euro zurück, um somit von Neukunden zu loyalen Kunden zu werden.



„Mit der ‚Gemeinsam-Zeit‘-Kampagne eröffnen wir engagierten Kontaktlinsenspezialisten neue Geschäftschancen bei einer riesigen interessierten Zielgruppe“, unterstreicht Friederike Winkel, Head of Marketing Vision DACH Johnson & Johnson Vision. „Dafür sorgt schon die große Netto-Reichweite von 2,5 Millionen Kontakten. Außerdem spricht unsere Multichannel-Kampagne das positive Lebensgefühl nach dem langen Corona Lockdown an – und trifft damit genau den Puls der Zeit.“



Weitere Informationen zur Kampagne erhalten interessierte Kontaktlinsenanpasser über ihren Account Manager sowie unter www.jnjvisioncare.de.

Quellen:

1. Considerer Studie 2021

2. JJV Data on File 2018. ACUVUE Master Brand Claims on Clinical Performance and Overall Material Properties.