Johnson & Johnson Vision: „Mein Optiker“ Kampagne

Unterstützung für Augenoptiker in Zeiten der Pandemie

Die Chancen im Kontaktlinsengeschäft stehen trotz der anhaltenden Corona-Pandemie gut – und Johnson & Johnson Vision will Optiker dabei unterstützen, dieses Potenzial erfolgreich zu nutzen. Mit der Kampagne „Mein Optiker“ macht der Kontaktlinsenhersteller Endverbraucher auf die Vorteile der Corona-konformen persönlichen Beratung und kompetenten Anpassung im stationären Fachhandel aufmerksam.

Die Kampagne läuft von April bis zum Jahresende und wird mit aufmerksamkeitsstarken Materialien am POS sowie mit digitalen Materialien unterstützt. Optiker erhalten dafür eine Toolbox mit Social Posts und Storys, die sie über ihre eigenen Accounts ausspielen können. Endkunden werden so zum einem auf die geöffneten Optiker-Geschäfte sowie auf deren Anpassbereitschaft aufmerksam gemacht. Eine begleitende Cashback-Aktion leitet die Endverbraucher zu Kontaktlinsenspezialisten in ihrer Nähe, wo sie sich Probelinsen anpassen lassen können.

Darüber hinaus unterstützt Johnson & Johnson Vision die Optiker mit zwei kostenlosen Online-Seminaren zum Thema „Chancen in der Pandemie – Jetzt mit Kontaktlinsen durchstarten“. Die 45-minütigen Web-Trainings finden im April an zwei aufeinanderfolgenden Tagen während der Mittagspause statt.

Interessenten können sich über https://www.jnjvisioncare.de/online-seminare anmelden.

„Mit der Kampagne und den begleitenden Materialien möchten wir stationären Augenoptikern helfen, ihr Kontaktlinsengeschäft wieder erfolgreich in Schwung zu bringen“, unterstreicht Friederike Winkel, Head of Marketing Vision DACH bei Johnson & Johnson Vision. „Infolge der Corona-Krise mussten viele Kontaktlinsenspezialisten das Anpassen einstellen oder reduzieren. Jetzt ist es Zeit, die nach wie vor große Nachfrage zu nutzen und bestehende Kontaktlinsenträger zu aktivieren sowie neue Kunden zu gewinnen.“

Weitere Informationen zur Kampagne erhalten interessierte Kontaktlinsenspezialisten über ihren Acuvue Account Manager sowie unter http://www.jnjvisioncare.de