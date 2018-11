Johnson&Johnson / Essilor: Acuvue Oasys mit Transitions Light Technology ausgezeichnet

Time Magazin kürt Kontaktlinse als "Beste Erfindung des Jahres 2018"

Das renommierte Time Magazin hat Acuvue Oasys mit Transitions Light Intelligent Technology als eine der „besten Erfindungen des Jahres 2018“ weltweit ausgezeichnet.

Die Kontaktlinse aus der Acuvue Oasys Familie wurde für einen modernen und aktiven Lebensstil entwickelt und reduziert die Belastung durch helles Licht im Innen- und Außenbereich. Unter anderem filtern die Kontaktlinsen blaues Licht und blockieren UV-Strahlen, die den Sehkomfort, das Sehvermögen und die Gesundheit beeinträchtigen können. Laut Herstelleraussagen helfen diese Kontaktlinsen den Augen, mit verschiedenen Lichteinflüssen und unterschiedlicher Lichtintensität und -helligkeit über den Tag hinweg zurechtzukommen.

Die Entwicklung dieser Innovation wurde möglich durch die Kombination des Fachwissens und der Stärken von Transitions Optical und Johnson & Johnson sowie der intensiven Erforschung der Konsumentenbedürfnisse. Trotzdem dauerte es mehr als ein Jahrzehnt, um die lichtadaptive Transitions-Technologie mit Kontaktlinsen zu kombinieren.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Acuvue Oasys mit Transitions Light Intelligent Technology vom Time Magazin als eine der „besten Erfindungen des Jahres 2018“ ausgezeichnet worden ist. Diese Innovation wird sowohl Kontaktlinsen im Besonderen als auch die Phototropie allgemein revolutionieren, weil durch sie viel mehr Menschen als bisher die Vorteile der Lichtanpassung für sich nutzen können“, sagte Chrystel Barranger, Präsidentin von Essilor Photochromics und Transitions Optical. „Diese Innovation ist eine Lösung für einen bislang unerfüllten Bedarf von Kontaktlinsenträgern und trägt dazu bei, unsere Mission zu erfüllen, jedem Menschen auf der Welt ein besseres Leben durch besseres Sehen zu ermöglichen."

Im April dieses Jahres erhielten die Kontaktlinsen von der U.S. Food and Drug Administration die Zulassung in der Sektion 510(k) mit dem Merkmal der Abschwächung von hellem Licht. Ihre Markteinführung wird in den USA und anderen ausgewählten Märkten für das erste Halbjahr 2019 erwartet.