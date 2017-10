Jonen Augenoptik & Hörakustik: Investition in die Zukunft

Neue Firmenzentrale als Signal für Wachstum und Weiterbildung

Jonen Augenoptik und Hörakustik, Familienunternehmen mit über 35 Fachgeschäften im Raum Köln, Bonn und Aachen, investiert am Stammsitz in Brühl in die Zukunft. Es entsteht eine neue Firmenzentrale für das 1973 gegründete Unternehmen. Die Inhaber Günter und Ines Jonen legten beim Spatenstich Ende September im Beisein von Landrat, stellvertretendem Bürgermeister und dem lokalen Wirtschaftsförderer selbst Hand an. Fertiggestellt sein soll das Gebäude im Herbst 2018. Mit rund 1.000 Quadratmetern Fläche wird der Bau neben der Verwaltung auch Schulungsräume, die Logistik und die Zentralwerkstatt beherbergen.

Inhaber Günter Jonen sieht den Neubau als klare Investition in die Zukunft: „Seit 1973 sind wir stetig weitergewachsen und haben dabei unsere wirtschaftliche und soziale Verantwortung als Arbeitgeber immer Auge behalten. Durch die stetige Expansion und den Ausbau unseres Leitungsspektrums ist uns unsere Firmenzentrale zu klein geworden. Mehr Mitarbeiter brauchen eben auch mehr Platz.“

Seine Tochter Ines, selbst seit knapp 10 Jahren im Unternehmen, ergänzt: „Wir ziehen mit der Zentrale von Wesseling an unseren Stammsitz Brühl und bauen dort in einem Gewerbegebiet komplett neu. In der künftigen Jonen Zentrale in der Bremer Straße werden neben der Verwaltung auch ein zweistöckiges Lager, eine hochmoderne Werkstatt und ein eigener Bereich für Schulungen untergebracht. Wir haben inzwischen eine Größe, in der fast täglich einzelne Teams oder Expertengruppen unseres Unternehmens geschult werden und freuen uns sehr, dafür jetzt endlich mehr Raum und natürlich moderne Technik zu haben.“.

Günter Jonen erläutert sein klares Bekenntnis zu hoher fachlicher Qualifikation und Weiterbildung: „Unser Anspruch ist es, unseren Kunden immer das Beste zu bieten. Wichtig ist uns deshalb die hohe fachliche Qualifikation unseres Teams. Zur Zeit arbeiten bei uns über 80 zertifizierte Meister in der Augenoptik und Hörakustik – der Durchsatz mit Meistern ist in unserem Unternehmen sicher größer als in den Filialen bekannter Ketten.“ Und der Firmengründer ergänzt schmunzelnd: „Und wir suchen weiter Personal. Bewerbungen sind uns immer herzlich willkommen.“