Jonen Augenoptik: Kampagnenstart “Echt von hier”

Augenoptik-Filialist startet neues Werbekonzept

Jonen Augenoptik stärkt seine Position als lokal verwurzeltes Unternehmen im Raum Köln-Bonn-Aachen und startet seine neue Kampagne unter dem Motto „Echt von hier“. Die „Hauptdarsteller“ der Kampagne sind dabei keine Models, sondern Lokalmatadoren aus dem Einzugsgebiet der 25 Jonen Standorte.

Dabei hat man vor allem auf Authentizität geachtet. Inhaberin Ines Jonen zu der Idee: „Als Familienunternehmen sind wir tief mit der Region verwurzelt – genau wie unsere Kunden. Wir geben wirklich täglich unser Bestes für die Menschen von hier. Und da spricht natürlich nichts so sehr für uns wie die echte Zufriedenheit unserer Kunden. Deshalb lassen wir sie selbst zu Wort kommen – haben aber bewusst auf

eine sehr moderne Umsetzung geachtet.“

Für die richtige Inszenierung sorgte der bekannte Fotograf Christian Altengarten. Das Shooting fand an 3 Tagen an vielen „Originalschauplätzen“ in der Region statt. Die Kampagne findet über alle relevanten Kanäle (Plakate, Online, Flyer) im Herbst statt.