Julbo: Brillenpartner für Olympiasieger

Jason Lamy-Chappuis trägt Julbo

Der französische Olympiasieger in der Nordischen Kombination Jason Lamy-Chappuis plant derzeit sein Comeback für den kommenden Winter und die Olympischen Spiele.

Als exklusiven Brillenpartner hat er sich für Julbo entschieden, da der französische Brillenhersteller qualitativ hochwertige Sportsonnenbrillen herstellt und die Verglasung im eigenen Labor anbietet

Jason Lamy-Chappuis über die Zusammenarbeit: „Ich bin stolz, jetzt im Team von Julbo zu sein. Ich komme aus dem Hochjura und mache Leistungssport, ich passe also perfekt zur Marke Julbo, die ihren Sitz ebenfalls im Jura hat. Julbo engagiert sich sehr für den Leistungssport, vor allem auch in den nordischen Disziplinen. Unsere Zusammenarbeit steht zwar erst am Anfang, aber ich habe bereits gesehen wie aufmerksam die Marke auf die Bedürfnisse der Sportler eingeht und bei der Produktentwicklung berücksichtigt. Es ist genial hier ins Werk zu kommen, Produkte auszuprobieren und sich mit den Entwicklern zu unterhalten. Davon profitieren alle Seiten und am Ende hat man ein Produkt, das genau so ist wie man es wollte.“