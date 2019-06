KGS: Deligiertenversammlung beschließt Konzept 2019/2020

Schwerpunktthema 2019: Risikogruppen im Straßenverkehr

Die Delegierten des Kuratorium Gutes Sehen (KGS) beschlossen am 27. Mai in Berlin die künftigen Kommunikationsaktivitäten. Im Jahresrückblick fanden die überragenden medialen Ergebnisse der KGS-Kampagne zum Topthema 2018 „Digitales Sehen“ sowie die steigenden Besucherzahlen der KGS-Websites große Beachtung. 2019 wird das Thema „Risikogruppen im Straßenverkehr“ ein Schwerpunkt der KGS-Aufklärungsarbeit sein.

Um im Ranking der Suchmaschinen-Platzierungen die bisher erreichten Top-Positionen bei augenoptischen Schlagwörtern auszubauen, optimiert und erweitert das KGS seine Internetauftritte kontinuierlich. Erfolgreich: Mit 1,5 Millionen Sitzungen konnten die Websites des Vereins, darunter sehen.de, seh-check.de und brillenstyling.de, einen Anstieg um 33 % gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Als Spitzenreiter verzeichnete sehen.de mit der integrierten Augenoptiker-Suche mehr als 550.000 Sitzungen – ein Zuwachs um 40 %.

Als kompetenter Informationsgeber für Medien und Konsumenten platzierte die KGS-Pressestelle in 2018 mehr als 10.500 PR-Beiträge zu gutem Sehen. Die Verbreitung der Informationen erfolgte über eine mediale On- und Offline-Kampagne und löste eine Welle an Veröffentlichungen aus: u. a. in Bild-Zeitung, ZDF, RTL, ProSieben, Apotheken Umschau, Süddeutsche Zeitung und Bunte. Allein offline erzielten die Informationen von Juni 2018 bis April 2019 eine Reichweite von rund 121 Millionen Lesern, Hörern und Zuschauern.

Derzeit erarbeitet das KGS einen 20-seitigen Presse-Themenservice zu „Risikogruppen im Straßenverkehr“. Die tiefgründig recherchierten Inhalte sollen Redakteure und Journalisten auf die Risiken mangelnder Sehleistung am Steuer aufmerksam machen und ihnen die Basis für eine individuelle Berichterstattung liefern. Den Fokus richtet das KGS u. a. auf die älter werdende Gesellschaft, die Bedeutung regelmäßiger Sehtests sowie wirkungsvolle Maßnahmen zur Korrektion von Sehschwächen, etwa mittels spezieller Autofahrerbrillen.