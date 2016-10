KGS: Themenkonzept punktet in ADAC Motorwelt

Sehen Sie noch scharf?

Der aktuelle Themenservice „Sehen im Straßenverkehr“ des Kuratoriums Gutes Sehen führte im Oktober in der ADAC-Motorwelt zum Titelthema und einem 6-seitigen Beitrag rund um Sehen, Brillen und optimierte Gläser.

Nun titelt das Magazin: „Machen Sie mit!“. Mit dem Aufruf „Testen Sie Ihr Sehvermögen!“ beginnt auf dem Cover der erste von drei Sehtests. Im folgenden 6-seitigen Beitrag wird bildhaft erklärt, warum es wichtig ist, dass Autofahrer gut sehen zu können. Die Leser werden u.a. auf die Vorzüge von Gleitsichtgläsern und die Neuentwicklung von Autofahrerbrillen hingewiesen, die Blendeffekte vermeiden und gutes Sehen in der Dämmerung ermöglichen. Aussage der Redaktion an die Leser: „Das wichtigste Hilfsmittel für gutes Sehen und sicheres Fahren ist die Brille.“ Auch in der Web-Ausgabe des Magazins ist der Beitrag abrufbar und verlinkt direkt zu den KGS-Online-Sehtests mit angeschlossener Augenoptiker-Suche auf www.seh-check.de.