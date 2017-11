Kick Off 2018: Das Brillenevent zu Jahresbeginn

Es geht wieder los!

Die augenoptische Branche startet am 9. Januar in die neue Brillensaison. Wie bereits im Vorjahr laden DeRigo, Eschenbach, Marchon, Menrad und Safilo zum Ordertag „Kick Off 2018“ ein. Als Austragungsorte für die Präsentation der neuesten Brillen-Trends dienen fünf große Fußballstadien in Deutschland.

Auf den Spielflächen in Berlin, Hamburg, Leverkusen, Mainz und Stuttgart zeigen sich ausnahmsweise einmal nicht talentierte Ballkünstler, sondern die neuesten Brillenmodelle nationaler und internationaler Marken. Über 40 Kollektionen können von den Zuschauern mit fachkundigen Blicken in exklusiver Atmosphäre begutachtet werden.

Mit interessanten Gesprächen und ausführlichen Beratungen lässt sich so ganz gezielt eine erfolgreiche und interessante Auswahl für das eigene Geschäft zusammenstellen und das vor allen anderen.