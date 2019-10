Kind: Begrüßung der neuen Auszubildenden

„Helden der Sinne 2019“

Am 19. Oktober 2019 fand die jährliche Auftaktveranstaltung zur Begrüßung der neuen Kind Auszubildenden in der Unternehmenszentrale in Großburgwedel statt.

Über 300 junge Menschen aus ganz Deutschland und der Schweiz haben in diesem Jahr ihre Ausbildung bei Kind begonnen und an der Auftaktveranstaltung „Held der Sinne 2019 – Willkommen im Team“ teilgenommen. Unter ihnen waren neben 252 Auszubildenden in der Hörakustik sowie 54 Auszubildenden in der Augenoptik auch vier Auszubildende aus der Unternehmenszentrale vertreten.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Dr. Alexander Kind (Geschäftsführer), Jirka Markawissuk (Bereichsleiter Personal) und Susanne Sachse (Leitung Kind Campus) fand der Rundgang durch die einzelnen Abteilungen des Unternehmens sowie des fast fertiggestellten Kind Campus auf dem Programm. Zeit für Austausch und Gespräche untereinander gab es für die Azubis sowohl während des gemeinsamen Mittagessens als auch am späten Nachmittag bei verschiedenen Aktionen. Beim Abendessen und einer anschließenden Abendveranstaltung ließen alle Teilnehmer den Tag ausklingen.

„Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele junge Menschen für eine Ausbildung bei Kind entschieden haben. Die Berufsausbildung ist das Fundament unserer Personalpolitik und selbstverständlich bieten wir auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Ausbildungsplätze sowohl in der Hörakustik und Augenoptik als auch in der Unternehmenszentrale an. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen“, sagt Jirka Markawissuk, Bereichsleiter Personal bei Kind.

Kind Campus

Um vor dem Hintergrund des steten Wachstums in den Geschäftsfeldern Hörakustik und Augenoptik optimale Bedingungen für die kontinuierliche Qualifikation von Auszubildenden, Mitarbeitern und Führungskräften zu schaffen, baut Kind einen Campus, der in wenigen Wochen fertiggestellt sein wird. „Der KIND Campus bietet für alle Mitarbeiter optimale Bedingungen für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung auf höchstem Niveau und wir freuen uns, wenn wir ihn bald einweihen können“, so Susanne Sachse, Leiterin des Kind Campus.