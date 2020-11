Kind: Familienunternehmen auf Wachstumskurs

Eröffnung des 100. Augenoptik-Fachgeschäftes

Am 12. November 2020 eröffnete Kind im nordrhein-westfälischen Bergisch-Gladbach nach gerade einmal vier Jahren und vier Monaten sein 100. Augenoptik-Fachgeschäft. In Deutschland ist Kind damit der am schnellsten wachsende Augenoptiker.

Für das deutsche Familienunternehmen war der Einstieg in den neuen Geschäftszweig ein naheliegender Schritt. Das bundesweite Netz aus über 600 Hörakustikfachgeschäften gepaart mit der großen Bekanntheit der Marke Kind sowie einem starken Vertrauen der Kunden in die Produkt- und Beratungsqualität des Unternehmens und seiner Mitarbeiter waren die starke Basis für den erfolgreichen Markteintritt. „Wir freuen uns, dass wir nach etwas über vier Jahren bereits unser 100. Augenoptik-Fachgeschäft eröffnen und uns damit auch als Augenoptiker in unseren Fokus-Märkten Deutschland und Österreich fest etablieren konnten“, sagt Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer des Familienunternehmens. Der jüngste Standort in Bergisch-Gladbach wurde als kombiniertes Fachgeschäft eröffnet, in dem beide Leistungsbereiche nebeneinander angeboten werden.

Kind will auch im kommenden Jahr weitere Fachgeschäfte eröffnen.