Kind: Geschäftsleitung erweitert

Heiko Werner wird zum 1. April 2018 neuer Geschäftsleiter Vertrieb

Aufgrund der anhaltenden Expansion sowohl in der Hörakustik als auch in der Augenoptik verstärkt Kind seine Geschäftsleitung im Bereich Vertrieb. Zum 1. April 2018 übernimmt Heiko Werner die Stelle des Geschäftsleiters Vertrieb bei Kind in Großburgwedel. In dieser neu geschaffenen Position wird er primär die strategische Ausrichtung des Vertriebs, die Integration der Geschäftsbereiche Hörakustik und Augenoptik sowie die Kommunikation mit den Auslandsgesellschaften in allen vertriebsrelevanten Themenfeldern verantworten. An ihn werden künftig die Bereichsleiter Vertrieb Hörakustik sowie Vertrieb Augenoptik berichten.

Heiko Werner war die letzten zehn Jahre als Vertriebsleiter für den Bereich Hörakustik bei der Fielmann AG tätig, sodass er sowohl mit dem Hörakustik- als auch Augenoptikgeschäft bestens vertraut ist. „Wir freuen uns, dass wir für die neue Position mit Heiko Werner nicht nur einen ausgewiesenen Vertriebsexperten gefunden haben, sondern auch einen Branchenfachmann, der sich auf dem Akustik- und Optik-Markt hervorragend auskennt“, sagt Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer von Kind. Und auch Heiko Werner freut sich auf seine neue berufliche Herausforderung: „Kind ist ein bedeutendes und stark wachsendes Familienunternehmen und ich freue mich darauf, die Expansion sowohl in der Hörakustik als auch in der Augenoptik mit einem tollen Team weiter voranzutreiben.“