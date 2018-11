Kind: Neueröffnung des Flagship-Stores

Erstes Fachgeschäft wird zum Aushängeschild

Seit über 65 Jahren steht Kind für gutes Hören in Hannover. Nun wird das Fachgeschäft in der Karmarschstraße 36, mit dem Kind den Grundstein für seine Unternehmensentwicklung legte, nach einer aufwändigen Renovierung und Erweiterung um Produkte und Dienstleistungen aus der Augenoptik am 29. November 2018 als Kind Flagship-Store eröffnet.

Klar, modern-puristisch, aber gleichzeitig auch warm und einladend – so abwechslungsreich präsentiert sich das neugestaltete Kind Fachgeschäft im Zentrum von Hannover, das von Hörakustik-Meister Patrick Swora und Augenoptikermeister Randy Fuchs geleitet wird. Auf zwei Etagen finden Kunden künftig die neuesten Hörlösungen, das Kids-Center mit Hör- und Sehlösungen für die kleinen Kunden, eine große Auswahl an Designerbrillen, ein Kontaktlinsenstudio sowie besondere Brillen in der Exklusiv-Abteilung. Während die Deckenöffnung vom Erdgeschoss in die erste Etage sowie die spektakulär geschwungene Treppe neugierig auf das erste Obergeschoss machen, sorgen der Beratungs- und Kassenbereich im Erdgeschoss für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre.

„Wir freuen uns, dass wir das Fachgeschäft, mit dem unsere Erfolgsgeschichte begann, nun als Kind Flagship-Store eröffnen können. Nach der Erweiterung um Produkte und Dienstleistungen aus der Augenoptik repräsentiert es unsere starke Kompetenz in beiden Geschäftsfeldern und ist somit wegweisend für die weitere Entwicklung und Ausrichtung unseres Unternehmens“, so Dr. Alexander Kind, Geschäftsführer des Familienunternehmens.