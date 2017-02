Kinto Brillen: Fassungsraub im großen Stil auf der Opti 2017

Diebe klauen Großteil der Fassungen des belgischen Brillenlabels Kinto

Am vergangenen Wochenende war der Fassungshersteller Kinto auf der internationalen Messe Opti in Deutschland vertreten. Zu diesem Anlass wurde eine neue, sehr innovative Designerkollektion vorgestellt. Sie trägt den Namen „Lab! by Kinto“.

Kinto-Brillen sind hochwertig und ergonomisch, dabei aber zugänglich hinsichtlich der Form und erschwinglich hinsichtlich des Preises.

Am letzten Messeabend brachen Diebe die Schlösser auf und stahlen die gesamte neue Kollektion, sowie die besten Kinto-Modelle.

Dabei wurden Brillen im Gesamtwert von ca. 40.000 € (+- 180 Gestelle) entwendet. Es handelt sich um besondere Modelle, die in sehr streng limitierter Auflage gefertigt wurden.

Bitte achten Sie darauf welche Waren Ihnen von unbekannten Vertretern angeboten werden.