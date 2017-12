Knecht + Müller: Neue Geschäftsleitung

Marcel Zischler übernimmt ab Januar 2018 die Geschäftsführung

Zum neuen Jahr übernimmt Marcel Zischler die Geschäftsführung von Knecht & Müller, eine Tochter der Hoya Vision Care Europe, in der Schweiz.

Der 54-jährige Schweizer ist ein langjähriger Branchenprofi und machte sich vor allem durch seine Publizistische- und Consulting- Tätigkeiten einen Namen. Der gelernte Augenoptiker studierte an der schweizerischen höheren Fachschule für Augenoptik in Olten/Schweiz und verfügt über eine Ausbildung im Bereich Marketing.

Er war über 11 Jahre für in der Kontaktlinsenindustrie in der D-A-CH Region tätig, wo er am Schluss die Funktion des Head Professional Affairs innehatte. Zischler gründete danach sein eigenes Trainings- und Marketing-Consulting Unternehmen, mit welchem er international aktiv war.

In seiner neuen Funktion wird Marcel Zischler direkt an den Hoya Geschäftsführer D-A-CH Oliver Fischbach berichten. „Mit Marcel Zischler haben wir einen erfahrenen schweizer Branchenprofi an Bord, der aufgrund seiner exzellenten Vernetzung in der Branche mit seinem Team von Knecht + Müller wichtige Impulse im Sinne unserer Kunden setzen wird.