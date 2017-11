Koberg + Tente: 20 Jahre im Außendienst

Thomas van den Boom feiert Dienstjubiläum

Der Brillenhersteller Koberg + Tente aus Münster ehrt in diesem Jahr seinen Außendienst-Mitarbeiter Thomas van den Boom für sein 20-jähriges Dienstjubiläum. Van den Boom betreut mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland.

Als Thomas van den Boom vor 20 Jahren zum Brillenhersteller wechselte, hatte er bereits Erfahrungen im Außendienst als Repräsentant für die Süßwarenindustrie und für Kindermode gesammelt. Er ist in diesem Gebiet bereits der zweite Vertreter, der die 20 Jahresmarke knackt. Geschäftsführer Frank Tente freut sich natürlich sehr über diese große Betriebstreue: „Ich bin sehr dankbar, dass wir solche engagierten Mitarbeiter haben, die unseren Familienbetrieb zu einem starken Unternehmen gemacht haben. In der heutigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Mitarbeiter über Jahrzehnte in einem Unternehmen bleiben.“ Bei Koberg + Tente sind zehn Mitarbeiter seit 20 Jahren im Unternehmen tätig, fünf davon sogar bereits seit über 30 Jahren.