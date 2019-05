Koberg + Tente: Bügelversteigerung für Mitmachkinder

Spendenaktion für Kinder in Not

Bei einer internen Firmen-Veranstaltung im vergangenen Herbst hat Koberg & Tente wieder Muster-Bügel aus der Kollektion Eye:Max an seine Mitarbeiter versteigert. Die dabei entstandene Summe wurde aufgerundet, so dass jetzt 400 Euro an die Stiftung Mitmachkinder gespendet werden konnten.

Die Stiftung Mitmachkinder fördert gezielt die Kinder, die an der Armutsgrenze leben. In Deutschland sind das etwa 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Familien mit Armutsrisiko. Die Familien sind materiell unterversorgt und müssen oft staatliche Leistungen beziehen. Dieses Einkommen reicht manchmal gerade zum Leben, aber in den allermeisten Fällen nicht dafür, dass die Kinder an Sport-, Musik- oder Kulturangeboten außerhalb der Schule teilnehmen können.