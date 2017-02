Koberg + Tente: Erfolgreiche Messe

Viele Kunden und ein gutes Geschäft

Der Brillenhersteller Koberg + Tente aus Münster hat seine aktuellen Kollektionen auf der Opti in München vorgestellt. Zahlreiche Augenoptiker aus dem In- und Ausland besuchten den Messestand und ließen sich die Brillen-Trends für das Jahr 2017 zeigen.

„Wir konnten unser Auftragsvolumen, trotz des erwarteten schlechteren Messebesuchs am Montag und des ungünstigeren Termins Ende Januar, gegenüber 2016 nochmals steigern,“ freut sich Geschäftsführer Frank Tente, der das Unternehmen seit gut fünf Jahren in dritter Generation leitet. Insbesondere das Export-Geschäft hat in diesem Jahr zu einem positiven Gesamtergebnis beigetragen.