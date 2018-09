Koberg + Tente: Hausmesse in Münster

Eye:Max 8.0 präsentiert

Nach der Premiere im vergangenen Jahr, lud der Brillenhersteller Koberg + Tente seine Kunden nun zum zweiten Mal zur Hausmesse nach Münster ein.

„Die Hausmesse wird bei unseren Kunden sehr geschätzt“, freut sich Geschäftsführer Frank Tente. „Viele Kunden möchten endlich einmal sehen, wie wir hier vor Ort arbeiten oder wie das Gesicht zu einer häufig gehörten Telefonstimme aussieht.“ Rund 120 Gäste durften Tente und seine Mitarbeiter am 15. September begrüßen.

Besonderes Highlight war in diesem Jahr die Präsentation der Eye:Max 8.0 - ein bis dahin gut gehütetes Geheimnis der Münsteraner Brillenprofis. Das Brillenwechselsystem hat damit Zuwachs bekommen: Die bisher 12 mm breiten Bügel gibt es jetzt auch in einer schmaleren Variante mit 8 mm. Zum Start der neuen Serie sind 18 verschiedene Bügelfarben erhältlich. Wer mag, kann auch die vorhandenen, breiteren Eye:Max-Bügel mit den neuen Brillen kombinieren. Das System ist selbstverständlich kompatibel und ermöglicht damit viele weitere Variationen.

Über den Tag verteilt bot Koberg + Tente auf der Hausmesse kleine Workshops an. Alessandro Picicci von der DEOMA AG referierte über die handwerklichen Schritte in der Brillenproduktion und zeigte eindrucksvoll, wie aufwendig die Brillen lackiert werden. Martin Jahndel und Mareike Erlenkötter-Fiekers von Koberg + Tente stellten Möglichkeiten zur Online- und Offline-Kundenbindung vor. Nicole Leschner vom Glaslieferanten Optix:Direct zeigte Optimierungs-möglichkeiten in der Glas-Auswahl auf.