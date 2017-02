Koberg + Tente: Neue PR-Beraterin

Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit neu aufgestellt

Mareike Erlenkötter-Fiekers unterstützt seit Januar 2017 die Abteilung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit beim Brillenhersteller Koberg + Tente in Münster. Die 36-Jährige hat Kommunikationsmanagement studiert und sammelte Agentur-Erfahrung in Köln und Münster. Hier verantworte sie als PR- und Online-Redakteurin die kontinuierliche Pressearbeit für verschiedene Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche. Zuletzt arbeitete sie als Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit am Wald-Zentrum der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Bei Koberg + Tente setzt sich Erlenkötter-Fiekers insbesondere für den Ausbau der Social Media Aktivitäten ein.