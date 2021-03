Koberg + Tente: Neuer Kundenberater in NRW

Thomas van den Boom widmet sich neuen Herausforderungen

Nach mehr als 23 Jahren Tätigkeit sucht Thomas van den Boom eine neue Herausforderung und wird sich zum 31. März 2021 von Koberg & Tente verabschieden. Nach Außendiensttätigkeit im Bekleidungs- und Süßwarenbereich ist Thomas van den Boom seit vielen Jahre der kompetente Ansprechpartner für Augenoptikfachgeschäfte in NRW.

Marcel Essing, seit 2019 im Team für die Kundenbetreuung in den Großstädten, wird ab dem 1. April 2021 der Nachfolger von Thomas van den Boom. Marcel Essing ist gelernter Augenoptiker und bringt neun Jahre Erfahrung aus seiner Tätigkeit beim traditionellen Optiker mit. Durch die, als Münsterländer, räumliche Nähe zum Unternehmenssitz ist er regelmäßig in Münster und kann seine Erfahrungen, die er vor Ort beim Kunden sammelt, direkt in die Unternehmensausrichtung mit einbringen.

Koberg & Tente freut sich mit Marcel Essing den richtigen Kundenberater für die vielen treuen Kunden im Reisegebiet NRW gefunden zu haben und wünscht Thomas van den Boom von Herzen nur das Beste und einen spannenden Start für seinen neuen Weg.