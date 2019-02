Kobert + Tente: Teamverstärkung

Neue Kollegen im Marketing und Außendienst

Koberg + Tente verstärkt mit Mona Sophie Loy und Harald Nees den Innen- und Außendienst.

Seit Anfang Februar unterstützt Mona Sophie Loy die Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und den telefonischen Verkauf.

Die 23-Jährige ist gelernte Augenoptikerin und sammelte Verkaufserfahrungen in Münster und in Essen. Zuletzt arbeitete sie als Augenoptikerin im Ruhrgebiet und wurde dort sowohl im Verkauf als auch in der Werkstatt eingesetzt. Sie freut sich nun auf die neuen Arbeitsabläufe bei Koberg + Tente.

Harald Nees ist neuer Außendienstmitarbeiter und übernimmt ab sofort alle Kunden von Petra Bendler, da sie in Elternzeit geht. Er betreut die Gebiete Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Nees ist gelernter Augenoptiker und hat 1996 seine Meisterprüfung an der Augenoptischen Meisterschule in Karlsruhe absolviert. Erfahrungen sammelte er zu Beginn beim traditionellen Optiker und war dann 20 Jahre selbstständiger Augenoptiker. Zuletzt war er als Filialleiter bei Optik Hallmann in Bad Hersfeld tätig.