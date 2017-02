Konsum 2017: Verlässliche Stütze in unsicheren Zeiten?

Der private Konsum als wichtige Stütze für die Konjunktur in Deutschland und Europa

Laut GfK-Prognose werden die Konsumausgaben der privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2017 real um 1,5 % steigen. Für die Europäische Union erwartet die GfK einen Anstieg zwischen 1 und 1,5%. Damit trägt der private Konsum weiterhin zu einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei, wie die GfK-Experten Rolf Bürkl (Konsum) und Dr. Wolfgang Adlwarth (Handel) letzte Woche im Rahmen einer Pressekonferenz in Nürnberg erläuterten.

Auch der Einzelhandel wird von den steigenden Konsumausgaben profitieren. Für den Lebensmitteleinzelhandel erwartet GfK-Handelsexperte Dr. Wolfgang Adlwarth einen Anstieg von 2 %. Für den Nonfood-Bereich prognostiziert GfK ein Plus von 0,8 %.

Dr. Wolfgang Adlwarth: „Mit Blick auf 2016 konnte insbesondere der Online-Handel mit einem Plus von 8 % weiter zulegen – ein Trend, der auch 2017 anhalten wird. Investive Ausgaben für den längerfristigen Nutzen stehen ebenfalls weiter im Fokus der Verbraucher, was sich im zurückliegenden Jahr unter anderem in einer starken Zunahme der Wohnungsbaufertigstellungen niederschlug.“

Die GfK-Prognosen zur Entwicklung des Konsums in Europa und Deutschland sind vor dem Hintergrund einer möglicherweise aufkommenden Verunsicherung der Konsumenten für das Jahr 2017 zurückhaltend formuliert. Zu den Unsicherheiten in diesem Zusammenhang zählen die derzeit wieder deutlich anziehende Inflation, die bevorstehenden Brexit-Verhandlungen, Wahlen in wichtigen europäischen Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Deutschland und wahrscheinlich Italien sowie die künftige Ausrichtung der neuen US-Regierung.